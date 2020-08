Sesi e Sebrae oferecem consultoria gratuita voltada para biossegurança da industria em razão do Covid-19

A consultoria “Indústria Segura” tem duração de 10 horas, é gratuita para micro e pequenas indústrias, por meio do programa Sebraetec. - (Foto: Reprodução)

Em parceria com o Sebrae MS, o Sesi está oferecendo gratuitamente a consultoria “Indústria Segura”, voltada para auxiliar micro e pequenas empresas do setor a atuarem dentro dos protocolos de biossegurança editados em razão do Covid-19.

A parceria também fornece uma certificação, explicitando o percentual dos requisitos que estão em conformidade e uma recertificação na indústria a cada 30 dias até dezembro de 2020.

A consultoria “Indústria Segura” tem duração de 10 horas, é gratuita para micro e pequenas indústrias, por meio do programa Sebraetec. O empresário recebe uma certificação digital, comprovando para os clientes e colaboradores que é um estabelecimento seguro e realizou 100% dos procedimentos da consultoria de biossegurança.

Segundo Michel Klaime Filho, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, o trabalho consiste em uma visita técnica da equipe até a empresa para analisar as dependências, equipamentos, tipo de serviço oferecido e funções dos colaboradores. “De posse desses dados, é entregue um diagnóstico com orientações quanto a mudanças necessárias para uma atuação segura e como implementá-las”, detalhou.