Serviços têm queda recorde de 15,4% no 2º trimestre ante 1º trimestre, diz IBGE

No trimestre anterior, os serviços já tinham recuado 3% ante o quarto trimestre de 2019 - (Foto: Newton Meneze)

O volume de serviços prestados no País teve uma queda recorde de 15,4% no segundo trimestre de 2020 ante o primeiro trimestre do ano. No trimestre anterior, os serviços já tinham recuado 3% ante o quarto trimestre de 2019, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os serviços caíram 16,3% no segundo trimestre de 2020, após já terem diminuído 0,2% no primeiro trimestre do ano.