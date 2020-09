Serasa Limpa Nova oferece oportunidade para quitar dívidas pela metade; confira como

Serasa Limpa Nome em uma ação conjunta com os parceiros Ativos S.A. e Recovery - (Foto: Divulgação)

Para ajudar quem quer se livrar das dívidas, o Serasa Limpa Nome em uma ação conjunta com os parceiros Ativos S.A. e Recovery, auxilia os consumidores que tiverem débitos com ambas poderão ganhar 50% de desconto – ou mais – se pagarem a partir de 16 de setembro.

A iniciativa contempla dívidas, que, em sua maioria, são dos segmentos financeiros, comerciais e de serviços (lojas, cartões de crédito, cheque especial, empréstimos e contas). Vale lembrar que apenas no mês de agosto, a plataforma foi responsável por negociar mais de 2.9 milhões de dívidas de R$ 200 a R$ 1 mil por apenas 100 reais.

Para que o consumidor possa aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome e verificar se possui alguma dívida em seu CPF; se houver alguma que seja da Ativos S/A ou da Recovery, aparecerá automaticamente.

Atendimento digital - Vale lembrar que, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa, que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, através do número: (11) 99575-2096. Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação.

Atendimento presencial - Já para quem não tiver como utilizar a internet, a opção é se dirigir até uma das 7.000 agências do Correios em todo o país, que estão oferecendo os serviços da Serasa, incluindo a renegociação de dívidas com as mesmas condições e facilidades encontradas nos canais digitais da empresa.