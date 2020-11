Serasa faz Feirão Limpa Nome em SP, Rio, Recife e Fortaleza

Limpa nome SP - (Foto: Estadão)

A Serasa realiza, a partir de hoje (30), o Feirão Limpa Nome, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. O evento serve como oportunidade para que pessoas quitem dívidas pendentes e, com isso, regularizem sua situação em instituições de proteção ao crédito.

Postos da Serasa estarão atendendo presencialmente nas quatro capitais, até o próximo sábado (5). Em Campinas, o atendimento será feito nas mesmas datas, por meio de um caminhão da empresa que transitará pelas ruas do município. Caminhões também irão circular na capital paulista, na região do Vale do Anhangabaú, entre os dias 14 e 19 de dezembro, e em Osasco, entre os dias 7 e 12 de dezembro.

De acordo com a Serasa, todas as tendas de atendimento possuem uma estrutura acessível a pessoas com deficiência (PcD). Além disso, contam com uma área de atendimento preferencial para idosos, PcD, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Segundo a empresa, podem ser oferecidos descontos de até 99% nas contas em aberto. Ao todo, são 57 instituições que participam desta edição do feirão. São elas: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili e Cemig.

Além do atendimento presencial, interessados podem recorrer aos canais digitais da Serasa, como o site, o aplicativo de celular e o WhatsApp (11 9 99575-2096). A empresa também mantém a Central de atendimento 0800, que funciona de segunda a domingo, das 8h às 22h e pode ser acionada pelo telefone 0800 591 1222, com ligações gratuitas. Outra opção é buscar atendimento em uma das mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, que negociam com as mesmas condições de desconto.

Em outubro, destaca a Serasa no informe, somente a capital paulista registrou mais de 4,3 milhões inadimplentes. Em todo o estado de São Paulo, a quantidade já chega a 15 milhões.

Confira os endereços dos postos de atendimento:

Feirão Limpa Nome São Paulo - SP

Endereço: Largo da Batata, Avenida Faria Lima – Jardim Paulistano

Segunda à Quinta: 8h às 19h

Sexta e Sábado: 8h às 22h

Feirão Limpa Nome Rio de Janeiro - RJ

Endereço: Arcos da Lapa x Praça Cardeal Câmara – Centro

Segunda à Quinta: 8h às 19h

Sexta e Sábado: 8h às 22h

Feirão Limpa Nome Recife - PE

Endereço: Praça Nossa Senhora do Carmo – Santo Antônio

Segunda à Quinta: 8h às 19h

Sexta e Sábado: 8h às 22h

Feirão Limpa Nome Fortaleza - CE

Endereço: Praça do Ferreira Setor 07 – R. Floriano Peixoto – Centro

Segunda à Quinta: 8h às 19h

Sexta e Sábado: 8h às 22h