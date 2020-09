Serasa: demanda do consumidor por Crédito tem em agosto primeira alta em 6 meses

O Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito, mantido pela Serasa Experian, registrou sua primeira alta após seis quedas seguidas do índice - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito, mantido pela Serasa Experian, registrou sua primeira alta após seis quedas seguidas do índice. O crescimento de agosto, na comparação com o mesmo mês de 2019, foi de 0,7%. A expansão foi puxada pelo crescimento de 2,8% na região Sudeste, seguida da região Sul, com 0,4%. Já as regiões Centro-Oeste (-6,4%), Nordeste (-0,6%) e Norte (-0,5%) apresentaram retração na demanda.

De acordo com o economista da Serasa Experian Luiz Rabi, essa alta confirma que os impactos do isolamento social na procura por crédito ficaram para trás. "Esse avanço é muito importante e significa que o pior já passou, estamos retornando aos níveis anteriores a essa crise. As pessoas estão buscando crédito para renegociar dívidas e para investir, como por exemplo, em imóvel. Com a queda da taxa de juro, elas não só querem renegociar dívida, como também buscam melhores opções de investimentos e, nesse sentido, a aquisição de imóvel se torna uma boa opção", avalia o economista.

Quando analisado por faixa de renda, o indicador mostra que houve apenas uma queda, entre os consumidores que ganham até R$ 500, o que corrobora a percepção de Rabi, de acordo com a Serasa Experian. A maior alta foi verificada entre os que ganham de R$ 2 mil a R$ 5 mil, com elevação de 1,2%.