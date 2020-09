S&P reafirma rating A da Espanha, mas altera perspectiva de estável para negativa

A S&P Global reafirmou o rating A da Espanha - (Foto: Brendan Mcdermid/Reuters)

A S&P Global reafirmou o rating A da Espanha, porém alterou a perspectiva de estável para negativa. A agência nota em comunicado que a pandemia da covid-19 atingiu duramente a economia espanhola, projetando que o Produto Interno Bruto (PIB) do país retorne aos níveis de 2019 até 2022.

Além disso, diz que o governo, com as medidas fiscais extraordinárias, levará seu déficit geral para cerca de 12% do PIB neste ano.

A S&P diz que as pressões econômicas resultantes da covid-19 aumentam a perspectiva para um acordo político pelo orçamento de 2021. Há, porém, a chance de que um orçamento não seja aprovado e a fraqueza econômica espanhola pode persistir em 2021 e 2022, o que levou à revisão da perspectiva.

A agência diz que pode rebaixar o rating ao longo dos próximos dois anos, caso o país não consolide gradualmente suas finanças públicas.