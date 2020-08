Semana Internacional do Café 2020 será digital gratuita

Em recentes pesquisas, o café se mostrou a bebida mais resiliente na pandemia e mantém índices de crescimento e consumo. - ( Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A Semana Internacional do Café (SIC), principal evento nacional do setor e um dos cinco maiores do mundo, precisou se adaptar depois do coronavírus. Realizado anualmente em Belo Horizonte, a edição de 2020 será 100% digital, através de uma plataforma exclusiva, desenvolvida especialmente para a SIC. O evento ocorrerá de 18 a 20 de novembro.

Conhecida por sua extensa programação, milhões de reais em negócios realizados e ampla rede de conexão, a SIC manterá seus pilares oferecendo exposição de marcas, palestras, painéis, entrevistas, encontros, reuniões, premiações, cursos e competições. A grande novidade deste ano é que todo o conteúdo será gratuito durante os três dias de evento.

Produtores, classificadores, torrefadores, traders, exportadores, proprietários de cafeterias, baristas e especialistas conhecerão as novidades do mercado e poderão também descobrir e ter acesso a quem produz os melhores cafés brasileiros da safra 2020/2021, no concurso Coffee of the Year Brasil.

“A SIC tem como foco o desenvolvimento do mercado brasileiro e a divulgação da qualidade dos cafés nacionais para o consumidor interno e países compradores, além de potencializar o resultado econômico e social do setor. É de extrema importância que possamos promover o evento de forma digital, este ano, para que resultados expressivos e crescentes sejam obtidos” , segundo Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG ).

Em 2019, a SIC teve visitação recorde de 23 mil pessoas e R$ 50 milhões em negócios iniciados, com 40 eventos simultâneos, 220 expositores e 31 países visitantes.

Conteúdo relevante e público ampliado

Em recentes pesquisas, o café se mostrou a bebida mais resiliente na pandemia e mantém índices de crescimento e consumo.

Um dos focos da SIC 2020 também será a exposição de produtos e marcas, com atrações para os produtores rurais, cooperativas, torrefadores, exportadores, varejistas, empreendedores, food service e baristas. Empresas interessadas poderão expor seus produtos dentro da plataforma e criar promoções especiais para os participantes da SIC.

Com o evento 100% digital, o objetivo é que a visitação possa ser ampliada e que mais profissionais possam acessar a plataforma por meio de cadastro prévio para conhecer as oportunidades do mercado de café e conhecimento.

Dentre as atrações previstas está a presença de convidados internacionais do setor que trarão conhecimento em cursos e painéis, além de renomados especialistas nacionais que apresentarão conteúdos exclusivos e de muita relevância.

A programação completa e os convidados confirmados serão informados pela organização por meio do site oficial: www.semanainternacionaldocafe.com.br e nossas mídias sociais.