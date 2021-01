Última semana de janeiro começa com a oferta de mais de 2 mil oportunidades de emprego em MS

As vagas estão sendo ofertadas na Funtrab - (Foto: Divulgação)

A segunda-feira costuma ser o dia nacional de procurar emprego. O ânimo se renova e há os que saem bem cedo de casa para percorrer as empresas, agências e consultorias, em busca da tão esperada recolocação. Se você é um destes então aproveite e dê uma passadinha da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul – a Funtrab/MS.

Nesta segunda-feira, dia 25, estão disponíveis 2.634 vagas em todo o Estado. Destas 319 são para Capital, e entre elas há ocupações disponíveis para as áreas técnica, vendas, construção civil, saúde e serviços gerais. E se você é do interior do Estado, as cidades com maiores ofertas são: Miranda, Iguatemi, Amambai, Aquidauana e Ponta Porã.

Os interessados devem comparecer à instituição, com os documentos pessoais que são RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Aqui na Capital, o endereço da Funtrab é Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado à seleção é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima.