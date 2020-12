Semadur solicita que profissionais da construção civil façam o recadastramento digital

Depois de um ano de retração por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a construção civil deverá ter, em 2021, o maior crescimento para o setor em oito anos - (Foto: José Paulo Lacerda/CNI)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), solicita aos profissionais da construção civil que acessam os sistemas municipais, dente eles, o sistema de Aprovação Digital de Projetos Arquitetônicos, que façam o recadastramento de suas informações no novo sistema, pois os serviços serão aprimorados.

Nesta segunda-feira (21) já estará disponível o banner que será disponibilizado no site para o recadastramento no site da Aprovação Digital. A partir de 15 de janeiro, o acesso ao Programa Aprovação Digital será realizado somente pelos profissionais recadastrados. As atualizações visam a modernização e atualização dos sistemas, resultando assim em celeridade e melhor prestação dos serviços.

Ainda no mês de janeiro/2021 será disponibilizado aos profissionais o novo Programa de Aprovação Digital, bem como o oferecimento de cursos e palestras sobre o novo programa para a emissão do Alvará Imediato.