Sem presença de Guedes, Bolsonaro assina MP que institui o Casa Verde e Amarela

Jair Bolsonaro, Presidente da República - (Foto: José Dias/PR)

Sem a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo lançou na manhã desta terça-feira, 25, o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substituirá o Minha Casa, Minha Vida. No evento, Guedes foi representado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que foi apelidado por Bolsonaro de "PG2", em referência ao ministro da Economia.

Durante o discurso que durou menos de cinco minutos, Bolsonaro usou parte do tempo para cumprimentar militares pelo Dia do Soldado. Ele defendeu que os integrantes das Forças Armadas possam "participar da política".

Depois, ao falar sobre o novo programa habitacional do governo, o presidente falou que "a bola está com o Congresso".

Ele também cumprimentou os ministros que atuaram no projeto e os parlamentares que vão analisar a MP. "O Parlamento agora recebe essa Medida Provisória e a aprovará, com toda certeza, e, se for o caso, fará aperfeiçoamentos", declarou.

"Além de vocês (ministros e parlamentares), (cumprimentar) o nosso prezado PG2, Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, que não mede esforços para atender a nossa sociedade", disse Bolsonaro na sequência.

O presidente relembrou que, na infância, ele e a família tiveram que se mudar diversas vezes para poder "renegociar o aluguel" por não possuir casa própria. "Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir à pátria e ao povo brasileiro."