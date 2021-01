Sem citar demissão em Taubaté, Doria diz que Ford manterá 700 trabalhadores em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi mais um a lamentar publicamente o encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil. Sem citar demissões na fábrica de Taubaté (SP), onde a montadora emprega cerca de 830 funcionários, o tucano afirmou que a empresa manterá 700 trabalhadores em atividades no município de Tatuí (SP) e na capital do Estado.

"A medida afeta o fechamento de fábricas no Ceará, Bahia e SP. Foi decisão global da Ford Motors", escreveu Doria em sua conta no Twitter.