Selvíria e Sindifiscal/MS firmam parceria para mapear economia local

A reunião aconteceu ontem com o prefeito de Sonora, Dr. Fernando, presidente do Sindifiscal/MS, Francisco Carlos de Assis e o diretor de Relações Institucionais e Políticas, Clauber Aguia - (Foto: Divulgação)

O prefeito de Selvíria, a 400 km de Campo Grande, Dr. Fernando (PSDB), se reuniu ontem (9) com o presidente da entidade, Francisco Carlos de Assis, 'Chiquinho' no Sindicato dos Fiscais Tributário de MS (Sindifiscal-MS).

O município tem interesse no Observatório Econômico que a partir de dados de arrecadação consegue mapear a economia da localidade bem como suas relações de interdependência com o cenário nacional.

“O município já sinalizou e no dia 22 deste mês devemos estar na reunião do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste (Cidecol) que reúne sete municípios para que possamos fazer esta consultoria para eles”, comentou o idealizador do projeto e diretor de Relações Institucionais e Políticas, Clauber Aguiar.

O Observatório Econômico que produz pesquisas e elabora estudos técnicos com o objetivo de suprir a Diretoria Executiva do Sindifiscal-MS com informações e propostas que possibilitem sua atuação no cenário governamental, foi adaptado às prefeituras em 2020 e colocou os fiscais tributários em evidência. “Com isso, os prefeitos passaram a ter um olhar diferenciado para o fiscal tributário. Ele não é um mero cobrador, é um profissional que consegue analisar dados e suprir uma lacuna nas prefeituras”, explicou Chiquinho.

O presidente citou o exemplo da Prefeitura de Dourados, que esteve na entidade e, quando ainda candidato, Alan Guedes recebeu a análise econômica desenvolvida pelo projeto da região e do estado. Hoje, Everson Leite Cordeiro, fiscal tributário, tornou-se secretário municipal de Fazenda. “Isso já é resultado de um trabalho de valorização profissional”, apontou o presidente.

O que é o Observatório? - O Observatório Econômico é uma estrutura pertencente ao Sindifiscal/MS. O principal objetivo é monitorar a economia de Mato Grosso do Sul. O projeto foi lançado em 2015 e produz pesquisas e elabora estudos técnicos com informações e propostas que possibilitem a atuação da entidade e municípios no cenário governamental. E assim, cumprir sua responsabilidade social, pensando soluções para o seu desenvolvimento.