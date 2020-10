Sebrae seleciona 1.000 empresas para acompanhamento individual gratuito

O Sebrae/MS está selecionando 1.000 empresas de Mato Grosso do Sul para receberem consultorias do programa Brasil Mais, que visa aumentar a produtividade - (Foto: Divulgação)

O Sebrae/MS está selecionando 1.000 empresas de Mato Grosso do Sul para receberem consultorias do programa Brasil Mais, que visa aumentar a produtividade. A capacitação é gratuita e exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) dos setores de comércio, serviço ou indústria. Os interessados têm até 29 de outubro para se inscrever no site oficial.



Ao participar do programa, as empresas receberão o acompanhamento de Agentes Locais de Inovação (ALI), que irão auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas e gerenciais. “Com a pandemia, muitos pequenos negócios ainda estão com as contas no limite. O Brasil Mais é a oportunidade para ser acompanhado de perto e descobrir como melhorar a produtividade e reduzir custos”, afirma o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.



Ao longo de três meses, serão cinco encontros coletivos virtuais e cinco encontros individuais com o Agente Local de Inovação. Neste percurso, o empresário será conduzido por uma jornada para inovar buscando maior faturamento ou redução de custos. O acompanhamento pelo ALI e a participação nos encontros são gratuitos, 100% subsidiado pelo Sebrae.



Sobre o Brasil Mais

O programa é uma iniciativa do Ministério da Economia, em parceria com Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial que visa aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto por meio de um acompanhamento contínuo e consultorias especializadas.



Os interessados devem se inscrever em www.sebrae.com.br/brasilmais. Basta clicar link de inscrição da página e inserir os dados pessoais e responder ao diagnóstico. A equipe do Sebrae entrará em contato para informar sobre as vagas e marcar o primeiro encontro com o Agente Local de Inovação. Mais informações pelo 0800 570 0800.