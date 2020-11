Sebrae lança aplicativo que conecta empresários a mentores

Ferramenta é gratuita e está disponível nas lojas Apple e Google Play - (Foto: Divulgação)

A troca de vivências com outros empresários e especialistas pode ajudar nos desafios do dia a dia empresarial. Com a proposta de conectar empreendedores a mentores experientes, o Sebrae/MS desenvolveu o aplicativo Oraculli, que oferece mentorias virtuais sobre negócios. A ferramenta já está disponível nas lojas Apple e Google Play.



O aplicativo reúne empresários, profissionais e especialistas renomados para a troca de experiências nos vários momentos da gestão do negócio, nas áreas Produtos digitais, Imóveis, Hotelaria, Agronegócio, Serviços, Varejo, Cooperação, Planejamento, Inovação, Vendas, Planejamento, Leis, Finanças, Transformação Digital, entre outras.



A ferramenta foi desenvolvida pelo Sebrae especialmente para ajudar microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), microempreendedores individuais (MEI), e potenciais empresários. Apesar de ter sido criado em Mato Grosso do Sul, o serviço é ofertado para empresários de todo o Brasil e conta inclusive com mentores de várias localidades do País e de renome internacional.



Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, titular do Comitê Gestor da Transformação Digital no Sistema Sebrae e diretor da ABASE – Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais, o aplicativo traz uma proposta diferenciada de atendimento a nichos de negócios, e inclui especialistas e empresários mais experientes como mentores. E leva ainda uma dinâmica já conhecida pelas startups, a de mentorias, para ajudar também os donos de pequenos negócios tradicionais.



“O Sebrae já vem atendendo startups com mentorias, algo bastante conhecido neste meio. Agora, disponibilizamos mais essa modalidade para os pequenos negócios tradicionais, para que a padaria, o salão de beleza, o minimercado, entre tantos outros, possam conhecer, acessar e usufruir destas mentorias, falando com alguém experiente no seu tipo de negócio, para poder se inspirar e tomar decisões para mudanças favoráveis para a empresa”, afirma.



Como funciona

A mentoria é uma relação de troca de experiências entre duas pessoas. Um mentor compartilha sua vivência para que o mentorado visualize oportunidades para o seu negócio e alternativas para enfrentar problemas e desafios que encontra em sua jornada.



No Oraculli, o empreendedor irá conversar com alguém experiente por meio de sessões de conversas de 1h por vídeo-chamadas. Também é possível solicitar uma sessão café, de até 15 minutos. O mentor cobrará o valor que lhe convier para o atendimento, mas também existem mentorias gratuitas no aplicativo.



“O Oraculli traz agilidade, porque não tem contratação, o empreendedor acessa o aplicativo e pode agendar uma sessão de mentoria para o mesmo dia, até para a hora seguinte e ter essa troca rica com um dos mentores”, explica a analista de transformação digital do Sebrae/MS, Janaína Mansilha.



Tira dúvidas

Para mostrar como a mentoria pode ajudar no pequeno negócio e ainda apresentar alguns dos mentores cadastrados no Oraculli, o Sebrae/MS realiza na próxima segunda-feira (23), às 18h (Brasília), a palestra gratuita “Mentorias: uma solução para o seu negócio”. As inscrições são feitas no link bit.ly/PalestraMentorias. Mais informações em 0800 570 0800.