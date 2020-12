Sanesul prorroga em 90 dias prazo para parcelamento e quitação de dívidas

Onofre de Assis Souza é diretor comercial e de operações da Sanesul - (Foto: Divulgação)

O prazo que encerrou ontem, às 17:30, foi estendido por mais 6 semanas. Quem tem contas em atraso e optar pelo parcelamento das dívidas, deve procurar qualquer unidade de atendimento da Sanesul no MS. A medida tomada pela diretoria da Sanesul, em conjunto com o departamento comercial, faz parte das ações de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

“A Sanesul é sensível àqueles que estão com dificuldades causadas pela pandemia e entendemos a necessidade de prorrogar mais uma vez o prazo de quitação de dívidas e também do parcelamento das mesmas, e assim não prejudicar o fornecimento de água tratada aos nossos clientes. Durante este período de enfrentamento da crise, obtivemos um retorno muito positivo. Por esta razão, a Diretoria da Sanesul entendeu prorrogar a data por mais 90 dias para garantir mais facilidade aos clientes que ficaram em situações vulneráveis por conta da pandemia”, comentou o Onofre Assis de Souza, Diretor Comercial e de Operações.

REGRAS

A re-negociação continua da mesma forma, isenta de juros e multas. Para poder obter parcelamento/reparcelamento o consumidor deve dar de entrada 15% de entrada do montante da dívida, podendo parcelar o restante em até 24x.Para abrir o canal de negociação é necessário ir pessoalmente até uma agência de atendimento com os documentos pessoais e do imóvel (como contrato de locação, IPTU...).

O atendimento das agências é das 07h30 até 11h30 – e das 13h30 até 17h00.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.