Saldo da carteira de crédito deve ter crescido 1,5% em dezembro, diz Febraban

O saldo total da carteira de crédito deve ter crescido 1,5% em dezembro na comparação com novembro, estima a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 21, e que serve como uma prévia do balanço que será publicado na próxima quarta-feira, dia 28, pelo Banco Central (BC).

Se a estimativa da Febraban se confirmar, o setor terá terminado 2020 com crescimento de 15,4% no salto total, em ano marcado pela pandemia e programas do governo para estimular o crédito e atenuar efeitos da crise. Segundo a Febraban, será a maior expansão do saldo desde 2012, ano encerrado com avanço de 16,4%.

As estimativas são feitas, afirma a Febraban, com base em dados consolidados dos principais bancos do País, que representam, dependendo da linha de crédito, de 39% a 90% do saldo total do Sistema Financeiro Nacional, além de outras variáveis macroeconômicas que impactam o mercado de crédito.

"Os bancos estão provendo crédito para as empresas e as famílias, e continuarão focados em mitigar os impactos negativos da pandemia e ajudar no processo de recuperação econômica do País em 2021. Se confirmadas, as estimativas de nossa pesquisa mostram um desempenho bastante positivo do crédito em 2020", diz o presidente da Febraban, Isaac Sidney.