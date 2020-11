Salários dos mais de 79 mil servidores estaduais será depositado nesta sexta-feira

A folha extra soma R$ 473,7 milhões - (Foto: Divulgação)

Reafirmando a sua política de valorização do servidor público, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul deposita nesta sexta-feira (27) os salários de novembro dos cerca de 79 mil servidores ativos e inativos.

A folha do mês soma, que soma R$ 514,3 milhões, estará disponível para saque no sábado, dia 28 de novembro. Já o depósito do 13° salário será feito na próxima semana, em 1° de dezembro, data escolhida pelos próprios servidores em enquete proposta pelo governador Reinaldo Azambuja. A folha extra soma R$ 473,7 milhões.

Para o governador, com a antecipação dos pagamentos, além de cumprir o compromisso firmado com os servidores públicos estaduais, ainda movimenta a economia e dá mais confiança ao mercado em um ano marcado pelas incertezas impostas pela pandemia de coronavírus.