Rumo levanta R$ 6,4 bilhões em oferta de ações a R$ 21,75 por papel

A Rumo precificou ontem oferta de ações que vão render R$ 6,4 bi - Reprodução

Com a emissão de 294.252.874 de ações ordinárias, o capital social da empresa Rumo, que detém a malha ferrovia de MS. passou a ser de R$ 16,05 bilhões, dividido em 1.853.268.772 ações ordinárias.

A operação consistiu na distribuição inicial de 235.000.000 novas ações, que foi acrescida em 59.252.874 ações para atender a excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o preço.

Além de pagamento de outorgas, a Rumo disse que usará os recursos para executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista S.A.

Na avaliaççao do secretário de Estado de Produção e Meio Ambeinte o medida não impacta no Estado. "Essa oferta foi para atender o pagamento de outorga e os investimentos necessarios a malha paulista comprometidos na concessao. no trecho ms da ferronorte que conecta com a malha paulista os investimentos para proximos 5 anos é de 500 milhoes, e tambem ta previsto 400 milhoes em um terminal em Panorama (SP), próximo a Brasilândia.