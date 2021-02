Robinhood afrouxa ainda mais restrições para negociação de papéis da GameStop

Corretora Robinhood

A corretora norte-americana Robinhood, que esteve no centro dos movimentos especulativos que impactaram as bolsas de Nova York na semana passada, afrouxou ainda mais nesta terça-feira as restrições para a negociação de papéis da GameStop. Os usuários agora podem comprar até 100 ações e 100 contratos de opções da empresa de videogames, e não mais 20 como na regra anterior.

Ainda assim, a ação da GameStop continua sendo a que está sujeita a mais restrições.

A Robinhood removeu Koss, Genius Brands International e BlackBerry da lista de títulos que enfrentavam as limitações de negociação, reduzindo o número de oito para cinco.