Rio Negro Investimentos está entre os 20 melhores escritórios da XP no Brasil

Os sócios fundadores da Rio Negro Investimentos, João Soares e Lucas Goulart - (Foto: Divulgação)

A 9ª edição do Brazil Advisor Awards, prêmio organizado pela XP Investimentos, elegeu pela primeira vez com um escritório do Mato Grosso do Sul entre os seus vencedores. A Rio Negro Investimentos, sediada em Campo Grande – MS, cujos sócios fundadores são João Soares e Lucas Goulart, foi eleita um dos 20 melhores escritórios de investimentos da XP no Brasil, categoria que inclui as operações com até dois anos.

Com 7 mil assessores e 500 escritórios concorrendo em 17 categorias, o Brazil Advisor Awards é a maior premiação do mercado financeiro brasileiro e destaca os melhores escritórios e assessores do País credenciados à XP Investimentos. "Para nós foi uma alegria muito grande e uma grata surpresa receber esse prêmio, pois ele veio logo em nosso primeiro ano. Devemos essa conquista aos nossos clientes que confiaram em nosso trabalho", declarou Lucas Goulart.

A Rio Negro Investimentos sempre atuou muito preocupada em entregar valor para o cliente, completa João Soares. "Desde o início, o nosso foco sempre foi aprender a navegar as diferentes áreas da XP e buscar soluções que pudessem fazer sentido para o cliente local, sempre de forma personalizada", destacou.

Fundação

Criada há 15 meses, a Rio Negro Investimentos nasceu da união de profissionais do mercado para assessorar os clientes de Mato Grosso do Sul de forma exclusiva. Um de seus sócios fundadores, João Soares atua no mercado financeiro há 20 anos, passando por fundos de investimentos e bancos em São Paulo e Nova York (EUA), já Lucas Goulart, atuou em empresas multinacionais no Brasil e em gestão de negócios próprios.

Os assessores de investimentos acrescentam que ambos uniram suas experiências de gestão e mercado financeiro para fundar a Rio Negro Investimentos. "Nós escolhemos Campo Grande de uma forma bastante natural. Eu, Lucas, fui criado aqui, enquanto o João casou-se com uma campo-grandense. Nós entendemos que para entregar uma boa assessoria para os nossos clientes é fundamental entender as dores e objetivos do cliente local. Então, foi tendo isso em mente que decidimos abrir o escritório aqui no Estado", pontuou.

João Soares ressalta que a Rio Negro Investimentos buscou trazer para Mato Grosso do Sul, de forma simples, a possibilidade de as pessoas acessarem as diferentes soluções do mercado financeiro. "Tentamos desmistificar o mercado financeiro como um todo, adaptando a linguagem e mostrando, por exemplo, que é bastante simples para o investidor montar uma carteira de investimentos eficiente e exclusiva. Hoje o nosso escritório é composto por nós dois, os sócios fundadores, e mais cinco pessoas, totalizando seis assessores de investimentos e um assessor focado em renda variável", informou.

"Esse também é um de nossos diferenciais: ter uma mesa de renda variável que consegue ser muito seletiva e ágil, ajudando nosso cliente investidor a navegar o mercado de ações".

Exemplo americano

Nos Estados Unidos, conforme João Soares, a grande maioria dos investidores preferem não investir por meio de bancos: preferem plataformas abertas como a da XP. Já no Brasil é o contrário: a maior parte dos investidores ainda utilizam os bancos. "É um modelo que, apesar da atuação e crescimento da XP, ainda tem muito espaço no País. Nós entendemos que essa vai ser uma migração natural e rápida, pois assim como nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, onde o assessor de investimentos financeiros é tratado como uma pessoa de confiança da família, como um advogado ou médico, aos poucos os brasileiros também entenderão o assessor de investimentos desta forma", projetou.

Segundo ele, essa é a relação que a Rio Negro busca criar com seus clientes em Campo Grande, ou seja, uma relação próxima e totalmente exclusiva. "Somente em uma plataforma aberta e sem metas de vendas de produtos conseguimos fazer isso, pois temos muita facilidade de escolher o que é realmente bom para o cliente", comparou.

Mercado de capitais

João Soares conta que, além de toda a parte de investimentos, a Rio Negro também acessa a área de mercado de capitais da XP Investimentos, que se baseia em soluções desde IPO (Initial Public Offering - Oferta Pública Inicial, traduzido do inglês) para empresas e fundos imobiliários, fusões e aquisições até emissão de títulos de dívida privada como um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), um CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) ou Debêntures.

"Além disso, a XP Investimentos também criou a XP Empresas para entregar uma solução completa para pessoas jurídicas. Desta forma, nossos clientes também têm acesso à crédito, tanto via fundos quanto via banco, podendo usar como garantia o capital aplicado com a XP e não somente garantias reais como imóveis ou aval", acrescentou.

O assessor de investimentos explica que a XP Investimentos é uma plataforma aberta, ou seja, uma plataforma com produtos e soluções de diferentes emissores ou gestores, no caso de fundos de investimentos, em que o cliente pode optar por qual produto faz mais sentido para ele. "Isso faz com que a gente consiga trabalhar de uma maneira imparcial, escolhendo o que de fato é bom para o cliente. Ele pode investir sozinho ou ser assessorado por um escritório como a Rio Negro, que é credenciado à XP Investimentos", exemplificou.

Lucas Goulart reforça que a XP Investimentos é uma empresa com quase 20 anos de existência, tendo mais de R$ 500 bilhões sob custódia e que trabalha com escritórios espalhados por todo Brasil. "Na minha opinião, um dos grandes trunfos da XP investimentos é conseguir acessar o cliente com escritórios regionais, que sabem falar a língua do cliente local. Para dar suporte a esta rede espalhada por todo o país, a XP conta como uma estrutura B2B muito grande, já que aproximadamente 70% do volume da XP vem dos escritórios credenciados. Desta forma, ela se moldou como uma empresa preparada para atender estas operações e isso se reflete na qualidade e eficiência do nosso atendimento. A XP tem uma das maiores classificações de NPS (Net Promoter Score) do mundo no seu setor de atuação, mostrando a satisfação do cliente em relação ao serviço que lhe é entregue", assegurou.

Diferenciais

Sobre os principais diferenciais da Rio Negro Investimentos, Lucas Goulart explica como o escritório se posiciona: "O que procuramos entregar ao cliente é uma experiência mais fácil, mais eficiente e exclusiva. Mais fácil, pois desmistifica o mercado financeiro e o simplifica, mostrando que o mercado pode fazer parte do dia-a-dia de uma maneira profissional sem ser complicada. Mais eficiente pois trabalhamos com assessores experientes que entregam soluções de forma mais objetiva e assertiva e exclusiva pois ajudamos nossos clientes com soluções individualizadas", garantiu.

Em um paralelo com os bancos, conforme ele, é possível verificar que os gerentes têm de trabalhar com muitos produtos e precisam cumprir metas, o que não acontece no escritório de investimentos. "Além disso, o gerente de banco tem muitos clientes e geralmente não consegue dar foco no atendimento. Esse formato que escolhemos, de ser um escritório menor com assessores mais experientes e que atendem clientes maiores, é o que acreditamos ser mais sustentável, pois conseguimos trabalhar com uma carteira com número menor de clientes por assessor e, de fato, dar um atendimento exclusivo para cada um deles" explicou.

A respeito dos projetos futuros da Rio Negro, o assessor de investimentos ressalta que o escritório tem o intuito de crescer e se estabelecer dentro da Região Centro-Oeste, começando por Campo Grande. "Hoje, já está em nosso plano estratégico mais uma filial, provavelmente no sul do Estado. Isso nos próximos meses para no médio prazo entrar no Mato Grosso ", revelou.

Como investir no mercado financeiro

De acordo com Lucas Goulart, investir pela Rio Negro Investimentos é muito fácil. "O cliente pode se cadastrar, tanto pelo site da XP Investimentos, colocando o código do nosso escritório, ou diretamente por um link que nós enviamos aos interessados. Ele tem total liberdade de trocar de assessor com apenas poucos cliques, portanto nunca ficará preso ao escritório caso não goste da assessoria prestada", ressaltou.

Ele relata que é uma assessoria com custo zero, já que o escritório é comissionado pela XP Investimentos, e assim, não emite nenhum tipo de nota ou cobrança para o cliente. "O mesmo custo que ele vai ter investindo sozinho ele terá investindo pelo escritório", pontuou, complementando com a importância da análise do perfil do cliente. "A gente gosta sempre de fazer de forma pessoal. Nós entendemos que a definição de perfil não é uma coisa tão simples assim", completou.

O assessor de investimentos exemplifica que o trabalho costuma ser 50% técnico e 50% humano já que é fundamental que ele entenda a parte técnica do mercado financeiro. Ao mesmo tempo, o assessor deve estar disposto e ter a sensibilidade de entender qual a necessidade e os objetivos do cliente.

"Após o preenchimento do cadastro, temos acesso ao perfil dele, se é conservador, moderado ou agressivo e, a partir daí, entramos de forma mais detalhada nos planos do cliente com aquela liquidez. Este trabalho é fundamental para que o assessor entenda os seus objetivos, já que não adianta o cliente ter um perfil agressivo, mas ter necessidade de resgatar o capital em seis meses, por exemplo. Neste caso, não faz sentido construir uma sugestão de alocação em algo com muita volatilidade já que no curto prazo o cliente precisará acessar o capital.

XP Investimentos premia os melhores escritórios e assessores do Brasil

Como símbolo de um dos maiores legados da XP Investimentos para o mercado financeiro, o tradicional Brazil Advisor Awards premiou, no dia 22 de julho, os melhores escritórios de assessores vinculados à empresa, na 9ª edição do evento, que é considerado o mais importante em termos de premiação do setor. O evento foi 100% online e transmitido para uma base de mais de 7 mil assessores credenciados via uma plataforma exclusiva.

A renomada premiação inclui 14 categorias e é um dos momentos mais esperados do ano para os assessores, que são, desde a fundação da XP, um dos pilares de crescimento da empresa e uma das principais vitrines de tendência para o mercado. Como Melhor Escritório do Brasil, a Monte Bravo Investimentos recebeu o prêmio mais importante do evento; na categoria Escritório Destaque, a CMS Invest ganhou o troféu; e como Melhor Assessor do Brasil, Rodrigo Zauner, da SVN Investimentos, garantiu o posto mais alto do pódio.

"O mundo mudou, mas mesmo vivendo um momento global tão singular, a XP não poderia deixar de celebrar o desempenho exemplar de seus parceiros em todo Brasil", afirmou Marcos Corazza, sócio e head de relacionamento da rede de escritórios XP. De acordo com o executivo, o agente autônomo é, antes de tudo, um empresário que trabalha focado em resultados para seu cliente e o prêmio é uma forma de reconhecer os assessores e escritórios que se destacaram no ano.

"Em um momento de tanta volatilidade e incertezas, mais do que nunca precisamos ressaltar a importância do assessor, o profissional que nos ajuda a tomar conta do nosso dinheiro. O prêmio é nossa maneira para impulsionar e dar visibilidade para esses profissionais", complementou Marcos Corazza. Para a premiação deste ano, a XP criou novas categorias, entre elas: "Melhor Escritório Regional com menos de 2 anos" e "Melhor Assessor Regional".

A região com maior força considerando todos os escritórios do Brasil é o Sudeste, com 458 escritórios, entre matrizes e filiais, concentrando por volta de 62% da custódia de todo o B2B e quase 40% da custódia de toda a XP. O destaque de melhor escritório da região foi o Rio Investimentos. De acordo com Gabriel Leal, sócio da XP Inc, o reconhecimento do Brazil Advisor Awards não é apenas um troféu, mas sim uma referência e inspiração.

"Queremos apoiar os agentes autônomos durante toda a sua jornada, principalmente em um momento como o atual, de distância e muitas incertezas, desde o processo de certificação, até a criação, desenvolvimento e crescimento do escritório com base nas melhores práticas e na experiência nesse setor. Os prêmios que desenvolvemos reconhecem, de forma simbólica, o empenho desses profissionais, mas, acima de tudo, funcionam como inspiração para outros escritórios pelo Brasil", afirmou Gabriel Leal.