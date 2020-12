Revitalização do Parque dos Poderes tem investimento de R$ 970 mil pela Energisa

Campo Grande - (Foto: Energisa)

Com mais eficiência na iluminação, a Energisa investiu R$ 970 mil na troca de luminárias convencionais por luminárias de LED no Parque dos Poderes. A Secretaria de Estado de Infraestrutura participou da assinatura para implementação do projeto. A revitalização da iluminação que prevê economia de energia de 1.046,57 MWh/ano foi finalizada ainda neste mês.

Conforme a concessionária a economia feita pelo novo sistema de iluminação, poderia atender 396 residências com consumo mensal de 220 kWh.

"Encerramos o Programa de Eficiência Energética (PEE) , em 2020 com esse trabalho em um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul e, além de reduzir custos com a operação e a manutenção do sistema existente, a revitalização vai gerar mais segurança para os frequentadores do local", avalia o diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.

No primeiro semestre do ano, o PEE com o objetivo de modernizar o sistema de Iluminação Pública, realizou a substituição de luminárias com lâmpadas vapor de sódio e seus reatores por luminárias de LED dos municípios de Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Antonio João, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho e Rio Negro, com investimento de R$ 1,365 milhão.

Ainda de acordo com a Energisa, de janeiro até agora a foram realizadas ações de eficiência energética em vários munícipios do Estado, como Corumbá, Costa Rica, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Tacuru, Antonio João, Porto Murtinho e na Capital proporcionando equipamentos eficientes e de nova tecnologia, uma redução dos impactos sociais e ambientais.