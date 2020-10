Retomada das vendas em junho se consolida no 3º trimestre, diz Eztec

A construtora Eztec registrou vendas brutas de R$ 375,1 milhões no terceiro trimestre do ano, indicando uma retomada das vendas iniciada em junho, após o período mais agudo da pandemia do novo coronavírus no País. De acordo com relatório de prévias operacionais do intervalo de julho a setembro, divulgado pela companhia, o ritmo de vendas retraiu um pouco em setembro, em especial entre projetos de alto padrão e smart-living.

"Este perfil de cliente é mais sensível ao humor do mercado diante das turbulências políticas e econômicas em nível nacional", diz o texto. "Enquanto isso, os projetos de médio e médio-alto padrão mantiveram o patamar de vendas de R$ 56 milhões e R$ 53 milhões em agosto e setembro", informa. "Se, por um lado, os clientes de alta renda se comportam como investidores, sensíveis a expectativas, a média renda reage a condições objetivas de affordability (preços acessíveis), se beneficiando com sucessivas quedas de taxa de financiamento".

Distratos

Os distratos, que encerraram o terceiro trimestre em R$ 40 milhões, apresentaram um repique concentrado em julho, mas já se normalizaram em agosto e setembro. "Para referência, a média mensal de distratos do primeiro semestre de 2020 foi de R$ 7,1 milhões; em julho pontualmente foi de R$ 22,8 milhões; enquanto em agosto e setembro já foi de R$ 8,6 milhões", informa a Eztec.

Segundo a construtora, 53,5% do valor geral de vendas (VGV) distratado no trimestre é na realidade de downgrades, upgrades ou transferências. "Ou seja, o ato do distrato foi vinculado a uma compra de outra unidade, ou mesmo à transferência do saldo já pago para outro imóvel em financiamento, de forma que fossem computados simultaneamente um distrato e uma compra", diz, ressaltando que apenas 6% dos distratos foram referentes a empreendimentos prontos.