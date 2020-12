Reino Unido: produção industrial recua 5,5% em outubro na comparação anual

A produção industrial do Reino Unido caiu 5,5% em outubro, na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 10, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), ante expectativa de recuo de 6,6% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação mensal, a produção da indústria do país teve crescimento de 1,3% ante setembro, quando a previsão era de estabilidade.

A produção do setor manufatureiro mostrou crescimento mensal de 1,7% em outubro, diante de uma expectativa de alta de 0,2% ante setembro dos analistas. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% em outubro ante setembro, além de mostrar recuo anual de 8,2%, com a economia desacelerando em meio a novas medidas para conter nova onda da covid-19.

O ONS informou ainda que a balança comercial de bens do país registrou déficit de 11,8 bilhões de libras em outubro, na série com ajustes. A previsão nesse caso era de um déficit de 9,6 bilhões de libras. O déficit ajustado com os países de fora da União Europeia ficou em 4,5 bilhões de libras no mês de outubro. (Com informações da Dow Jones Newswires).