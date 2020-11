Registro de tratores ganha nova ferramenta

Trator agora poderá ser registrado na internet - ( Foto:Estadão/Scott Pattenden/RM Sotheby's )

O Ministério da Agricultura e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançaram na sexta-feira a Plataforma Digital de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas, batizada de ID Agro. A ferramenta foi criada em parceria do Ministério com a CNA, e permite que tratores e equipamentos agrícolas sejam registrados gratuitamente.

Agora, para fazer o registro, é preciso se cadastrar no aplicativo ID Agro. Caso o equipamento seja novo, a própria concessionária faz o registro e o vincula ao produtor que comprou. No caso de máquinas usadas, o produtor deve levar a nota fiscal e fazer o registro em alguma concessionária autorizada.

Após o registro, o produtor pode imprimir o Registro Nacional de Máquinas Agrícolas (Renagro) - equivalente ao documento do carro para veículos de passeio -, que também tem um QR Code que pode ser colado no trator para facilitar as fiscalizações. O primeiro registro feito pelo novo sistema foi do produtor rural Antonio Inda, de Cabeceira Grande (MG).

Com o cadastro, a máquina fica autorizada a transitar em via pública, pode ser dada como garantia em empréstimos ou financiamento, além de reduzir custos de seguros, facilitar medidas de segurança nos casos de roubo ou furto, e dar mais tranquilidade no comércio de tratores usados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.