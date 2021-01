Rede atacadista de Campo Grande realiza dia de ofertas neste sábado (09)

Fort Atacadista - (Foto: Divulgação)

Para começar o ano com o pé direito, o primeiro dia F do Fort Atacadista em 2021 será especial, neste sábado (09.01), com vários itens em ofertas e promoções imperdíveis. As sete lojas da rede em Campo Grande estarão abertas das 6 às 22 horas, respeitando o toque de recolher. A novidade é o Fort Dog que traz um combo de refrigerante, batata frita e hot dog de R$ 12,90 por R$ 9,90. E, quem tem o Vuon Card paga ainda mais barato, o pacote sai por R$ 7,90 no Dia F.

A hora é de aproveitar a compra do mês com economia e variedade de opções. Nas prateleiras, os consumidores podem encontrar desde itens básicos de alimentação, como grãos, cereais, bebidas, frios e laticínios, aos produtos de higiene pessoal e de limpeza, fraldas, ração para cães e gatos, além de frutas e verduras frescas, dentre outros.

Outro benefício para os consumidores que preferem diversidade em produtos e também precisam economizar é a utilização do Vuon Card, cartão de crédito da rede que oferece vantagens exclusivas, como acesso a alguns itens com preços menores que os vendidos à vista, além do parcelamento sem juros. Clientes que ainda não possuem o cartão poderão fazer o seu logo na entrada das lojas, em poucos minutos e sem burocracia.

“O Dia F é um evento tradicional do Fort Atacadista realizado no primeiro sábado do mês, mas, excepcionalmente em janeiro deste ano, vamos iniciar no dia 9, para melhor comodidade dos clientes. Neste dia, todos podem aproveitar as ofertas únicas disponíveis para encherem o carrinho com as compras para casa e comércio, pesando menos no bolso", destaca a coordenadora de Marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

A rede segue todos os protocolos de biossegurança para garantir a proteção dos clientes e funcionários, disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos, limpeza constante dos carrinhos e uso obrigatório de máscaras faciais, além de outras medidas.

Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes

R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas

Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi

Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas

Av. Gury Marques, 4855.