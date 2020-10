Receita Federal vai liberar restituições de 4 mil contribuintes em MS

Receita vai liberar declarações na próxima semana no Estado - Arquivo

A Receita Federal vai liberar na próxima semana a declaração de 4.029 contribuintes em Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 6,9 milhões em restituições. As declarações estavam retidas em malha fina para análise mais detalhada do órgão.

O crédito da restituição será feito no dia 30 deste mês, na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Do total de declarações, 3.366 são referentes a 2020, no valor de R$ 5,6 milhões, e as demais de anos anteriores, de 2019 a 2013.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal. Na consulta ao Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências identificadas pelo processamento. Caso tenha, o contribuinte pode corrigir com a entrega de declaração retificadora.

A Receita oferece também aplicativo para tablets e smartphones. Com ele, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.