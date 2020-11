Quer limpar o nome? ACICG realiza a partir de segunda-feira campanha "Nome Limpo"

A Energisa participa da campanha - (Foto: Divulgação)

A partir de segunda-feira que vem (9), quem quiser limpar o nome, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai organizar a partir das 8h a 15ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo. Mais de 10 mil clientes inadimplentes foram convidados a negociar seus débitos com as empresas participantes da ação e a expectativa da entidade é negociar R$ 2 milhões.

Participam desta edição: Energisa, UCDB, Lojas Analu, Pax Real, faculdade Insted, Toque de Seda Enxovais e MS Distribuição. Os clientes inadimplentes dessas empresas, ainda que não tenham recebido o convite para participar da campanha, podem entrar em contato com a Associação Comercial por meio do telefone (67) 3312-5063 ou 9.9846-3135 (WhatsApp) para agendar um horário de atendimento.

Para que as negociações entre as empresas e os consumidores ocorram com total segurança, a Associação Comercial estendeu a duração da campanha, que seguirá até o dia 11 de dezembro. “Estamos vivendo um ano atípico, mas precisamos continuar apoiando a retomada da economia. Por isso, a Associação Comercial estruturou um plano para que a campanha Nome Limpo, que já é tradicional na cidade, ocorra de forma segura e satisfatória”, conta a gerente de negócios da entidade, Letícia Ribeiro.

Este ano a ação também contará com o apoio de conciliadores capacitados pelo Tribunal de Justiça (TJMS), que participarão por vídeo-chamada, para a realização das audiências de negociações de débitos.

As empresas participantes seguirão a escala prévia de atendimentos na estrutura montada dentro da ACICG. O atendimento será realizado por meio de agendamento:

9 a 13 de novembro | Energisa

16 a 20 de novembro | Pax Real e UCDB.

23 a 27 de novembro | Insted e lojas Analu

30 de novembro a 4 de dezembro | Toque de seda enxovais e MS distribuições

7 a 11 de dezembro | UCDB

Ao longo de suas 14 edições, a campanha já recuperou mais de R$300 milhões para as empresas participantes. A campanha de recuperação de crédito possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal.

Serviço

Campanha Nome Limpo

Data: 9 de novembro a 11 de dezembro

Local: ACICG – Rua 15 de Novembro, 390, Centro

Informações e agendamentos: (67) 3312-5063 e 9.9846-3135 (WhatsApp).

Confira a escala de atendimento no site www.acicg.com.br