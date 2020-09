Quer empreender e não sabe o caminho? As incubadoras da prefeitura podem ajudar

Procure a Sala do Empreendedor em uma das incubadoras - Divulgação

Uma ideia inovadora na cabeça e um plano de negócios embaixo do braço podem ser o início perfeito para começar a empreender. Se esse for o seu caso, as quatro incubadoras empresariais da Prefeitura de Campo Grande estão qualificadas para te ajudar a realizar esse sonho.



Pessoas interessadas em montar um negócio próprio, empreender no verdadeiro sentido da palavra, encontram nas incubadoras municipais o ambiente favorável para atingir esse objetivo.

Desde que foram inauguradas, em 2018, as Salas do Empreendedor já realizaram quase 5,7 mil atendimentos e orientaram para abertura de 965 inscrições de MEI – Micro Empreendedor Individual.

Este apoio técnico e logístico na incubadora foi fundamental para o negócio da empresária Ivani Marques da Costa, proprietária da República das Arteiras, empresa de confecção de roupas. Ela utilizou o espaço na Incubadora Mário Covas para dar os primeiros passos no difícil mundo dos negócios, abrindo as portas para que a empresa se tornasse conhecida.



“Criamos uma base sólida graças ao apoio que recebemos na Incubadora Mário Covas; maio foi o último mês de trabalho naquele local, mas os clientes nos acompanharam e estamos satisfeitos, mesmo neste momento difícil de pandemia”, declarou Ivani. Durante o período que permaneceu na incubadora, a empresária utilizou equipamentos e recebeu apoio técnico/administrativo disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

A gerente das incubadoras municipais, Tereza de Oliveira, explica que para muitos, esse sonho parece inatingível, porque não sabem que podem contar com esse apoio profissional oferecido pela Prefeitura.

“Existe a Sala do Empreendedor. Cada incubadora possui uma onde os interessados são atendidos por uma equipe preparada para fornecer todas as orientações”, explica Tereza.



Visitando uma das Salas do Empreendedor, os interessados serão orientados a preparar um plano de negócio contendo uma ideia inovadora e a documentação necessária para participar da seleção de projetos, quando o edital for lançado.

Transição mais leve



Beatriz Branco, proprietária da Angi Chocolates, empresa que iniciou suas atividades na Incubadora Municipal de Alimentos, mostra um excelente caminho para que pretensos empreendedores possam transformar sonhos em realidade.



“O empreendedor tem oportunidade de aprender com auxílio de profissionais que conhecem seu setor de atuação, que orientam sobre planos de negócios para que essa pessoa possa transformar seu negócio informal em algo viável”, afirma Beatriz, destacando ainda que através das incubadoras, a transição entre a informalidade e um negócio formal pode ser muito mais leve.

“No meu caso, tinha um negócio totalmente informal, na minha casa. Por conta do trabalho realizado na incubadora, eu tenho meu negócio próprio, minha própria fábrica”, pontua.



Ela comemora outra vitória muito próxima: vai abrir uma loja de fábrica e um pequeno café. “Se há pessoas com sonho de empreender, mas ainda estão inseguras para abrir seu próprio negócio, procure uma incubadora municipal que seu sonho pode se tornar realidade”.

Os últimos editais de chamamento saíram em fevereiro de 2019, com validade até outubro do mesmo ano. Em 2020, por conta das dificuldades causadas pela pandemia, não foi possível lançar edital, o que deve ocorrer em outubro próximo, se nada de extraordinário acontecer em relação à pandemia.



Nos anos de 2017 e 2018 os prédios passaram por reformas e adaptações. Estão em pleno funcionamento atualmente 4 incubadoras municipais, atuando em segmentos de real interesse para a comunidade: alimentos, têxtil, artesanato e tecnologia. Essas incubadoras estão apoiando 27 incubados e existem, em média, 2 vagas em cada incubadora.



Serviço



Incubadora Municipal Mário Covas (Têxtil)

Local: Rua Leandro da Silva Salina, 668, Mário Covas. CEP:79072-244

Telefones: (67) 3314- 5074/5800

E-mail: incmcovas@gmail.com



Incubadora Municipal Norman Edward Hanson (Alimentos)

Endereço: Rua Gal. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251, Santa Emília CEP: 79093-040

Telefone: (67) 3314-6363

Email: incsantaemilia@gmail.com



Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto (Tecnológica)

Endereço: Rua Marques de Leão, 1214, Estrela Dalva I. CEP: 79034-452

Telefone: (67) 3314-8338

Email: imfgn@sedesc.campogrande.ms.gov.br

Incubadora Municipal Zé Pereira (Artesanatos)

Endereço: R. Eugênio Peron, 676, Zé Pereira. CEP: 79107-380

Telefone: (67) 3314-7034

Email: imzp@sedesc.campogrande.ms.gov.br