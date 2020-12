Quem quiser concorrer a Mega da Virada, apostas devem ser feitas até quinta-feira

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50 - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apostadores têm até as 17h da próxima quinta-feira (31) para concorrer à 12ª edição da Mega da Virada. O sorteio do concurso 2.330, com prêmio estimado em R$ 300 milhões, será realizado na noite de 31 de dezembro, a partir das 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

O sorteio será transmitido ao vivo pela Globo, SBT, Record, Band e RedeTV!. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias CAIXA (Facebook e Youtube).

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 347 mil em rendimentos mensais.

O prêmio do concurso especial não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores das demais faixas de premiação.

Como apostar:

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) de 31 de dezembro de 2020 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da CAIXA podem fazer suas apostas pelo Internet Banking CAIXA.

Para apostar pela internet, no Portal Loterias CAIXA, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 945,00 por dia.