Publicadas decisões sobre revisões dos contratos de concessão de 4 aeroportos - (Foto: Agência Brasil)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou no Diário Oficial da União as decisões que aprovam revisão extraordinária do contrato de concessão de quatro aeroportos internacionais do País. As revisões foram aprovadas no último dia 24 pela diretoria da Anac, conforme noticiou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e motivadas pelos impactos econômicos da pandemia de covid-19, para que os aeroportos possam recompor seu equilíbrio econômico-financeiro.

Foram beneficiados com as revisões os aeroportos internacionais de Brasília (DF), de Guarulhos (SP), de Confins, em Belo Horizonte (MG), e de Salvador (BA).

Ao todo, o montante de reequilíbrio aprovado foi de R$ 1,27 bilhão. Desse total, R$ 184,8 milhões referem-se ao desequilíbrio verificado neste ano no aeroporto de Brasília; R$ 854,9 milhões de Guarulhos; R$ 111,1 milhões de Confins; e R$ 114,9 milhões de Salvador.

A Anac já havia aprovado no início do mês a recomposição dos contratos dos aeroportos de Florianópolis, Porto Alegre, Galeão e Fortaleza.

As decisões ainda devem ser aprovadas pelo Ministério da Infraestrutura.