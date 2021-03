Produtos em supermercados de Dourados tem aumento de 1,38%

Em relação à pesquisa do mês de fevereiro de 2021, houve aumento de 1,38% - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Procon de Dourados, a 229 km de Campo Grande, realizou pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados da cidade nesta terça-feira (2). Em relação à pesquisa do mês de fevereiro de 2021, houve aumento de 1,38%.

Foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

Os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, onde o Extrato de Tomate 350 ml apresentou diferença de 507,14% entre o menor e o maior preço. A goiabada 600 g teve diferença de 224,27% entre o menor e o maior preço. O alho 200 g teve diferença de 162,54%. Já a batata kg apresentou diferença de 100,46%.

Foram encontrados 14 produtos com diferença superior a 100% entre os estabelecimentos com menor preço para o maior, como, por exemplo, sabão em pó, margarina, bolacha água e sal, creme dental, erva mate tereré e o fubá.A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 26,6%.