Produtos básicos da cesta básica em Campo Grande têm variação de quase 40% em 1 ano

Campo Grande figura no ranking das seis cidades no Brasil que tiveram a maior alta no preço da cesta básica. Em 6º, o valor do conjunto dos alimentos considerados essenciais no mês de novembro foi de R$ 589,08 ou 13,26% a mais que no mês passado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 39,57%.

Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) nesta segunda-feira (7), mostram ainda que o tomate foi o produto com maior variação (60,00%), com preço médio de R$ 6,00 o kg do fruto em Campo Grande.

Outros itens em alta, na comparação com outubro foram: batata (57,04%),banana (22,04%), carne bovina (11,88%), arroz (10,04%), óleo de soja (8,41%), açúcar cristal (5,94%), farinha de trigo (5,04%), manteiga (1,88%) e pão francês (1,76%).

Pelo terceiro mês consecutivo, o leite integral foi o produto que mais caiu no preço (-3,36%), sendo de R$ 4,60 o preço médio do litro.

Além do leite, houve a redução também nos preços do feijão carioquinha (-1,48%), pelo segundo mês seguido e o café em pó (-1,25%).

Nacional - O preço médio do arroz agulhinha registrou alta em 16 capitais, com variações entre 2,12%, em Porto Alegre,e 15,24%, em Brasília. Em Curitiba, o preço não variou. A baixa oferta de arroz manteve o preço em trajetória de alta nas capitais.

O valor do óleo de soja subiu em 16 capitais, com destaque para Brasília (22,66%), Belém (16,64%), Aracaju (12,93%) e Florianópolis (11,87%). Baixos estoques domésticos de soja e derivados, decorrentes da alta demanda interna e externa e da valorização do dólar diante do real, que tem sido um atrativo para a exportação, explicamos preços elevados.