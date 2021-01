A produção industrial do Reino Unido caiu 0,1% em novembro ante outubro de 2020, informou nesta sexta-feira, 15, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. A leitura veio um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 0%. Na comparação anual, o indicador cedeu 4,7% em novembro do ano passado, ante expectativa de queda de 4,6%.