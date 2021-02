Produção de petróleo da Petrobras sobe 7,8% em janeiro, diz ANP

A produção de petróleo da Petrobras voltou a crescer em janeiro, depois de ter abandonado o patamar dos 2 milhões de barris diários em dezembro do ano passado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a estatal produziu em média 2,140 milhões de barris diários, 7,8% a mais do que no mês anterior.

A produção de gás natural também foi incrementada no mês passado, subindo 8,7% na comparação com dezembro de 2020, para 97,8 milhões de metros cúbicos por dia.

Ao todo, a produção da Petrobras fechou janeiro totalizando em média 2,755 milhões de barris de óleo equivalente (boe), retornando ao patamar de outubro do ano passado.