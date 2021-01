Com alta no preço, gás de cozinha pode ser encontrado por R$ 90 em Campo Grande

O preço do gás de cozinha subiu em todo o País - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Entre os dias 11 a 15 de janeiro, o Procon Campo Grande realizou pesquisa de preços do botijão de gás de cozinha de 13kg, o mais utilizado pelos consumidores da Capital.

Como já noticiado pelo portal A Crítica no último dia 6, o botijão teve um aumento de 6% no preço do Gás Liquifeito de Petróleo (GLP), depois de já ter ocorrido um reajuste de 5% do preço no gás de cozinha em dezembro de 2020, o Procon Municipal, decidiu acompanhar a evolução dos preços. A pesquisa colheu amostras em 14 distribuidores da Capital. Foram escolhidos estabelecimentos espalhados pelas diversas regiões da cidade. A variação de preços encontrada foi de 32%.

O maior preço encontrado foi de R$ 90,00 reais, na região do Monte Castelo, e o menor valor praticado foi encontrado na região do Imbirussu, na Vila Serradinho, onde o gás de cozinha é vendido por R$ 68,00.

Entenda como é a composição de preços do gás de cozinha