Procon /MS volta encontrar irregularidades em 17 agências bancárias na capital

O Procon Estadual - (Foto: Divulgação)

O Procon/MS voltou a encontrar irregularidades recorrentes em cinco agências bancárias de Campo Grande, das 17 que foram fiscalizadas. Dentre as práticas a insistência em utilizar o papel termossensível como comprovante de atendimento, ausência de liberação de senhas, demora excessiva no atendimento, inexistência de ações de biossegurança visando evitar a proliferação da Covid e ausência de atendimento prioritário obrigando os beneficiários desse serviço às filas com atendimento geral.

Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS explicou que as denúncias são fundamentais.

O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site, que também são os canais oficiais para denúncias de irregularidades nas relações de consumo, além do atendimento presencial na sede do órgão.