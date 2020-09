Procon Estadual terá atividades suspensas por uma semana - (Foto: Procon MS/Reprodução)

Até a próxima sexta-feira, dia 04, o Procon Estadual estará com as atividades suspensas. A medida, segundo o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, visa proteger tanto trabalhadores quanto consumidores que procuram atendimento.

Durante a suspensão do atendimento, o consumidor terá à sua disposição, no site procon.ms.gov.br, os aplicativos “faleconosco” e “ faça aqui sua reclamação” além de outros canais de comunicação.

Os fiscais também continuarão atuando.

O superintendente ressalta que, durante esse período, será realizada total desinfecção das dependências do órgão.