Procon Estadual realiza pesquisa e detecta diferença de até 300% em produtos de higiene pessoal

O Procon Estadual detectou diferença de até 300% em produtos de higiene pessoal e limpeza - (Foto: Procon/MS)

Levantamento realizado por pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) em 19 estabelecimentos comerciais, no período de 14 de janeiro a três de fevereiro, verificou preços de 379 produtos de higiene pessoal e limpeza, como forma de orientar o consumidor a realizar suas compras com economia.

Do total de itens (379), são divulgados valores de comercialização de 252 produtos, uma vez que os outros não foram encontrados em pelo menos três dos locais visitados pela equipe do Procon Estadual. Foram detectadas diferenças percentuais que vão de 0,17% a 300,50%, informações que, por si só, reforçam que o consumidor pesquise antes de comprar.

A menor variação, 0,17 por cento, foi verificada em relação ao desinfetante líquido Minuano de 2 litros, que nos atacadistas Fort (rua Valparaíso, bairro Guanandi) e Assai (avenida Duque de Caxias, bairro Santo Antonio) pode ser encontrado por R$ 5,99, enquanto no Atacadão (avenida Coronel Antonino) é vendido por R$ 5,98. Já o maior índice, 300,50%, foi do aparelho de Depilação Gilette Prestobarba Ultragrip Rosa 2 unidades, encontrado no Supermercado Nunes (avenida Júlio de Castilhos – Jardim Aeroporto) por R$ 15,98 e no supermercado São João (avenida Arquiteto Vila Nova Artigas – Aero Rancho) por R$ 3,99.

Acesse aqui a pesquisa