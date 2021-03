PROCON Campo Grande realiza pesquisa de intenção de compras para o dia da mulher

Entre os dias 01 e 04 de Março, o PROCON Campo Grande realizou uma pesquisa de intenção de compras para o dia da mulher. Apesar do dia internacional da mulher, 08 de março, não ser uma data onde costumeiramente os consumidores saem às compras, 40% dos entrevistados disseram que têm a intenção de presentear alguma mulher no dia 8 de março, mesmo que seja uma lembrança. Vale ressaltar que em comparação ao ano passado o número não mudou significativamente.

De Acordo com a pesquisa, as mulheres presenteadas serão: 49%(esposa–namorada), 30%(mãe), 10% (avó), 5% (filha)e 6% (outras). E ainda sobre os limites de valores dos presentes, 65% pretendem gastar menos de R$ 100,00, 21% entre R$ 100,00 a R$200,00, 10% entre R$ 200,00 até R$ 500,00 e 4% pretendem presentear acima de R$ 500,00.

No que diz respeito a formas de pagamento, 89% dos consumidores que pretendem presentar optam pelo pagamento à vista (verifica-se que o consumidor está mais conservador quanto aos gastos e também mais cauteloso em fazer dívidas).

A Pesquisa ainda mostra onde o consumidor pretende comprar os presentes. 33% dos consumidores desejam comprar nos shoppings centers, 22% no centro da cidade, 19% nas lojas de bairros, 11% de revendedoras de produtos de cosméticos, 7% na internet e 8% ainda não se decidiram.

Em comparação com a pesquisa do ano passado, verifica-se que houve um aumento de 12% no número de pessoas que pretendem comprar presentes no valor menor que R$ 100,00 reais e foi constatado que o consumidor está pesquisando mais os preços, mesmo os produtos com menor valor.