Procon Campo Grande encontra variação de até 835% no preço de material escolar - (Foto: Divulgação)

Uma pesquisa do Procon Campo Grande encontrou grande variação de preço dos materiais escolares comercializados na Capital. Com o objetivo de ajudar os consumidores a encontrar os melhores preços, o PROCON Campo Grande fez uma comparação em 11 estabelecimentos comerciais e encontrou variação de até 835% no preço.

Para a comparação, foram considerados 143 itens de listas de materiais escolares solicitados em Campo Grande, incluindo: apontador, borracha, caderno, canetas esferográfica e hidrográfica, colas em bastão e líquida, fita corretiva, giz de cera, lápis preto e colorido, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, pintura a dedo, refil para fichário, régua e tesoura escolar. A maior variação, de 835%, foi encontrada em uma caneta de marca texto da marca Faber-Castell, modelo Grifpen.

O Subsecretário do Procon Campo Grande, Vinicius Viana, alerta sobre a importância da pesquisa de preços, que ajudará o consumidor a comprar o material escolar de seus filhos conforme o orçamento família.

O Procon ressalta que a Lei nº 12.886 de 26/11/2013 proíbe a exigência de aquisição de qualquer material escolar de uso coletivo (materiais de escritório, de higiene ou limpeza, por exemplo). Antes de ir às compras, é bom verificar quais dos produtos da lista de material o consumidor já possui em casa e, ainda, se estão em condição de uso, evitando assim, compras desnecessárias.