Principais datas comemorativas registram queda no faturamento do comércio de MS

O Dia das Crianças teve um aumento de 5% nas vendas - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

As vendas e faturamento do comércio de Mato Grosso do Sul foi duramente afetado com a pandemia da Covid-19 no ano passado. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) divulgado hoje (18), as principais datas comemorativas do ano passado, registraram queda nas vendas.

O Dia das Mães foi a data comemorativa que teve a maior perca, com -44% das vendas. Dia dos Namorados (-43%), Natal e Ano Novo (-28%), Páscoa (-25%) e Dia dos Pais (-20%) vieram na sequência. O Dia das Crianças foi o único que registrou uma média elevada nas vendas, com aumento de 5% se comparado com o ano passado.

Apesar dos baixos índices, os comerciantes conseguiram registrar nos últimos meses mais admissões do que demissões e 25% dos empresários pretendiam fazer novas contratações entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Entre os destaques nas vendas, houve uma maior procura nas vendas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, carros e de produtos eróticos.

Embora ainda na chamada "zona negativa", a intenção de consumo vem aumentando, bem como a confiança dos empresário do comércio que também já reagiu. Apesar do aumento da inflação e do fato de 35% da população de MS ter sofrido com os impactos negativos da pandemia sobre a renda, o agronegócio apresentou bom resultado e muitos trabalhadores apostaram no empreendedorismo.