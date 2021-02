Primeira edição da Funsat Itinerante de 2021 realiza 73 encaminhamentos para o mercado de trabalho

Primeira edição da Funsat Itinerante de 2021 - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande levou a ação Funsat Itinerante, nos dias 4 e 5 de fevereiro,ao CRAS Alair Barbosa de Rezende no Bairro Moreninha II. Com diversas vagas disponíveis em várias áreas, quem esteve no local em busca de uma oportunidade de ser recolocado no mercado de trabalho pode atualizar seu cadastro e sair com uma carta de encaminhamento para entrevista de emprego.

Dona Rosalina Miranda, de 52 anos, ficou sabendo da ação através de uma amiga, e depois de três anos desempregada, saiu com uma carta de encaminhamento para uma entrevista. “A ação me ajudou bastante, já tinha muito tempo que eu estava em busca de uma oportunidade de emprego, mesmo com a minha idade eu julgo que tenho muito ainda a oferecer através do meu trabalho, já vou na entrevista e estou torcendo para dar certo”, comentou satisfeita.

O evento ofereceu ainda serviços de orientação aos empregadores e empregados, qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Também participaram da ação como parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar e GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Dos 216 atendimentos, 132 foram procurar por vagas de emprego e 73 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho. O diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins, fala da importância de levar mais oportunidades para os bairros e comemora a participação da comunidade. “Quero agradecer a população das Moreninhas e aos nossos parceiros que estiveram conosco nesses dois dias na primeira ação Funsat Itinerante do ano de2021, no CRAS Alair Barbosa Rezende, onde foram atendidas 216 pessoas em diversas áreas. Aproveito para reforçar o convite para que nos dias 18 e 19 de fevereiro a população do CRAS do Jardim Aero Rancho participe da nossa segunda edição”, agradeceu Luciano Martins.

Toda a estrutura foi implementada pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) que levou diversas ferramentas para a população. De acordo com o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, o Ministério do Trabalho já oferece diversas ferramentas digitais para a população e eles foram dar ainda mais apoio. “A gente veio trazer esse apoio, trazendo conectividade e oferecendo para a população a possibilidade de ela cadastrar e usar todos os dispositivos”, disse

É importante lembrar que toas as medidas de biossegurança foram tomadas, assim como o distanciamento social, aferição de temperatura e álcool em gel.