Presidente nomeia novo secretário especial de Desburocratização

Caio Mário Paes de Andrade foi nomeado hoje (21) secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele substituirá Paulo Uebel, que pediu demissão no último dia 12. A nomeação, assinada pelo Jair Bolsonaro, foi publicada no Diário Oficial da União.

Caio Mário ocupava, até então, a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Segundo o Ministério da Economia, ele é empreendedor em tecnologia da informação, mercado imobiliário e agronegócio. Tem formação em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e mestrado em Administração de Empresas pela Duke University.

De acordo com o ministério, o novo secretário liderou mais de 20 processos de fusões e aquisições, é fundador e conselheiro do Instituto Fazer Acontecer, organização autossustentável que atende 4 mil crianças e adolescentes por meio do esporte no semiárido baiano.