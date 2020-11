Presidente do Sindimóveis-MS recebe prêmio inédito como Corretor de Imóveis Internacional

Presidente do Sindimóveis MS João Araújo durante participação no programa Giro Estadual de Notícias - Arquivo

A National Association of Realtors (NAR), associação comercial norte-americana que atua setor imobiliário realizou na sexta-feira (06.11) cerimônia de premiação Global na Conferência Internacional ExpoNAR nos Estados Unidos - maior Congresso para Corretores de Imóveis do mundo.

A premiação ocorreu este ano de forma virtual por causa da COVID-19 e os premiados de 2020 foram:

Patrocinador : Realogia Stephanie Anton

Realtor Internacional of the Year : João Araújo Filho - Brasil

Excelente Embaixador Global : Vira Ferreira

Outstading Ambassador Association : Andrew Sims

Esforço Divulgação Global : Mario Rubio

Parceiro Bilateral of the Year : Roberto Barrios

Diamond Global Achievement Awards : Kathleen Houston

Instrutora CIPS of the Year : Carla Rayman Kidd

Patrocinador of the Year do Curso CIPS : Organização Pinellas Realtor - Cyndee Haydon

O presidente do Sindimóveis-MS, João Araújo Filho, recebeu reconhecimento pela NAR como International Realtor Of The Year 2020. É a premiação máxima ao corretor de imóveis associado por uma instituição internacional que possui 1,3 milhão de membros, que tem organização sediada em Chicago, nos Estados Unidos. A National Association of Realtors tem como conveniado o COFECI (Conselho Federal dos Corretores de Imóveis), na qual o presidente João Teodoro, há mais dez anos desenvolve um trabalho de inclusão do corretor de imóveis brasileiro no mercado global.

João Araújo Filho é corretor de Imóveis Internacional CIPS, ABR e SRS, sendo uns dos primeiros do Brasil a ser cadastrado na NAR e o primeiro no Estado de Mato Grosso do Sul. A associação está presente em 96 países e mais de 100 associações no mundo. Aos 41 anos, é o presidente mais novo de todos os Sindicatos de Corretores de Imóveis do Brasil.

"Dos 193 países do mundo e milhares de corretores de imóveis no mundo você ser homenageado representando o meu país, meu Estado Mato Grosso do Sul e minha cidade do coração, Campo Grande, é motivo de muito orgulho, estou muito honrado e muito feliz", disse João Araújo.