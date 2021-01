Presidente da Petrobras rebate críticas e diz que preço do diesel é o de mercado

Petrobras - (Foto: Agência Brasil)

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, rebateu as críticas de que a empresa está segurando o preço do diesel para favorecer os caminhoneiros, que têm o combustível como um dos seus principais custos. A empresa levou quase um mês para reajustar o produto, num momento de alta do petróleo, insumo do combustível.

"Somos cautelosos. Não vamos jogar (o preço do diesel) para cima ou para baixo no meio da volatilidade", disse o executivo, em evento promovido pelo Credit Suisse.

Ele acrescentou ainda que o preço do diesel no Brasil "não é caro nem barato, é o preço de mercado" e que a empresa não está perdendo dinheiro ao levar um período maior para reajustá-lo.

A empresa reviu os valores da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP) num prazo menor e em porcentuais maiores do que o diesel.

Esse tem sido um dos focos da crítica à empresa e acusação de interferência política em suas decisões.