Pagamento do 13º dos servidores serão antecipados pela Prefeitura

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, já tem data para o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais. Este ano, os servidores vão ter o dinheiro depositado na conta no dia 16 de dezembro, garantindo mais uma vez o pagamento do 13º em dia.

O provisionamento começou em janeiro deste ano destaca o secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto. “Todos os anos já em janeiro começamos a provisionar o dinheiro do 13º salário. Sabemos que sem planejamento e boa gestão isto não seria possível, pois quando assumimos a Prefeitura pegamos folhas atrasadas”, diz.

A atual gestão assumiu a Prefeitura com o 13º parcelado pela antiga administração, mas no primeiro ano já conseguiu pagar em dia. Isso foi conquistado com a venda da folha de pagamento. Neste ano, mesmo com todos os problemas enfrentados com a pandemia do Novo Coronavírus a Prefeitura assegurou um montante de R$ 100 milhões. A soma garante a totalidade do recurso para pagamento do 13º.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, explica ainda a importância da antecipação do pagamento. “É um dinheiro a mais que entra para as pessoas quitarem suas dívidas, fazerem as compras de Natal e movimentar a economia”, detalha Marquinhos.