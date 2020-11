Prefeitura lança plano de recuperação econômica nesta sexta-feira

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta sexta-feira (27), nas Moreninhas, o Plano de Recuperação Econômica com medidas de curto e médio prazo para retomar os investimentos públicos e privados e estimular o emprego e a renda da população.

O plano se divide em quatro grandes eixos, com obras e investimentos públicos; medidas de desburocratização de empreendimentos privados; incentivos fiscais e acesso ao microcrédito. Os investimentos beneficiarão as sete regiões de Campo Grande, com obras na segurança, saúde, educação, infraestrutura, entre outros.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) já havia informado do plano para retomar a economia de Campo Grande. "O nosso plano é lançarmos um plano de recuperação econômica para a Capital, gerando 16 mil novos empregos, com R$ 870 milhões e recursos garantidos", detalhou o prefeito no dia em que foi reeleito.

O Plano de Governo de Marquinhos inclui, entre as metas, ações como o aumento no número de rondas nos bairros e instalação de câmeras em terminais do transporte coletivo, Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), praças e parques.

Marquinhos também pretende investir na capacitação dos agentes da GCM e oferecer programas de pós-graduação em segurança pública e especialização em idiomas. “Este é um investimento mais do que merecido. Vamos capacitar nossa equipe para a execução de ações de inteligência. Nossos agentes terão mais carros, motos, bicicletas e até drones para patrulhamentos alternativos e 24 horas por dia”, afirmou o prefeito.

O evento acontece às 9h30, no Parque Jacques da Luz, localizado na Rua Barreiras, s/n – Vila Moreninha III.