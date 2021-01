Prefeitura garante R$ 9,3 milhões para asfalto em 3 bairros e construção de ponte de concreto - (Foto: PMCG)

Ainda neste mês, a Prefeitura de Campo Grande vai assinar contrato com a Caixa Econômica Federal para garantir a liberação de R$ 9,2 milhões para a execução de 5,5 km de pavimentação em três bairros: Nashiville, Portal Caiobá, North Park. Com a emenda parlamentar de R$ 1 milhão, também será construída uma ponte de concreto de 20 metros de extensão sobre o Córrego Limpo na CG-0 40, que atende os assentamentos Conquista e Sucuri.

Os recursos foram empenhados na Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) e no Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois da assinatura do contrato, as obras serão licitadas.

No Nashiville, bairro na região urbana do Anhanduizinho, será reaproveitado um projeto de 2008, mas que acabou não sendo concluído porque a gestão anterior não finalizou as obras e o Ministério das Cidades, na época, rescindiu o convênio. Foram garantidos R$ 3.231,000,00 e mais a contrapartida de recursos próprios para execução de 1,4 km de asfalto nas ruas Ademar Sobral, Maria Chinzarian, Florestan Fernandes, Hipólito Cassiano, Avenida Osmar de Andrade, José Maria de Souza, Chames Fraia, Ronald de Carvalho e Francisco Otaviano.

No Portal Caiobá, região urbana do Lagoa, estão programados 1,7 km de pavimentação. Com a destinação de R$ 2,306 milhões. Serão asfaltadas as ruas Ilha de Marajó, Diógenes Inácio de Souza e Jerumita Maria de Souza.

No North Park, na saída para Rochedinho está programada a execução de 2,4 km de pavimentação das Ruas do Boadeiro, Ushuaia, Quito, Ponta Arena, Abrolhos, Caracas, Mar Del Plana, La Paz e Bahia Branca. O investimento previsto é de R$ 3,378 milhões.

Outra frente de obras

Os recursos para a pavimentação do Jardim Monte Alegre, R$ 8,3 milhões, devem ser liberados depois da aprovação do orçamento geral da União para 2021.

O projeto executivo está sendo elaborado, mas é certo que vai contemplar a Rua dos Gonçalves e dos Pereira, onde os moradores enfrentam dificuldades nos dias de chuva. Por esta via, segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, escoa a enxurrada que desce de bairros como o Pioneiro, Jardim Morenão e Botafogo, trazendo muita areia e pedra.

A água na altura do Cemitério das Oliveiras desemboca na Avenida Guaicurus, que chega a ter trechos interditados quando chove forte. O Monte Alegre foi impactado, lembra Rudi, porque nos últimos anos a região foi bastante adensada com a construção de vários núcleos habitacionais.