Prefeitura entrega premiação aos ganhadores da Nota Fiscal Premiada no dia 24 de março

Nota Premiada - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Prefeitura de Campo Grande realiza no dia 24 de março, a partir das 9 horas da manhã, a 10º premiação da NOTA FISCAL PREMIADA CAMPO GRANDE/2021. O evento será realizado na Central de Atendimento do Cidadão localizada na Rua Marechal Rondon, 2655.

Para participar, o tomador de serviço deve solicitar seu CPF na Nota Fiscal de Serviços do Município de Campo Grande e entrar no endereço eletrônico: https://notapremiada.campogrande.ms.gov.br/, para realizar seu cadastro.

Ao realizar o cadastro, você irá receber um e-mail de confirmação para entrar no sistema da NOTA PREMIADA CAMPO GRANDE. Ao clicar no endereço do e-mail, seu cadastro é confirmado e você será direcionado a página do sistema.

Os sorteios serão realizados pela extração dos números da Loteria Federal, de acordo com Cronograma demonstrado no Decreto n° 14.110 de 27 de Dezembro de 2019, podendo ser acessado pelo endereço eletrônico: https://notapremiada.campogrande.ms.gov.br/datas-dos-sorteios .

De acordo com o Decreto n° 14.110, as Notas Fiscais passam a valer a partir do mês de cadastramento do tomador de serviço no sitio da plataforma, com exceção do primeiro sorteio (25/03/2020), que valerá notas emitidas no mês de Janeiro e Fevereiro de 2020, conforme tabela demonstrada no Decreto.

Para a aquisição do cupom é levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00.

Para consultar os cupons ao acessar o sistema, o tomador irá clicar no item CUPONS -> MEUS CUPONS, selecionar o sorteio desejado e clicar em Pesquisar, assim os cupons gerados para o seu CPF serão mostrados em sua tela.

Serviço:

Evento: Entrega da Premiação (Nota Premiada Campo Grande)

Horário: 9 horas

Dia: 24 de março 2021.

Local: Central de Atendimento do Cidadão (CAC)