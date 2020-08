Prefeitura de Nioaque entrega mais uma Motoniveladora 0 km para agilizar a demanda da área rural

Da Redação com Assessoria

Motoniveladora - (Foto: Comunicação Nioaque)

A prefeitura de Nioaque, a 189 km de Campo Grande realizou hoje (14) a entrega de uma máquina motoniveladora nova para a Subsecretaria de Obras Rural, visando atender e agilizar as demandas do setor rural do município.

Essa é a segunda motoniveladora 0 km entregue em menos de um mês, já que no último dia 23, a prefeitura havia entregue o equipamento e uma pá carregadeira e tratores.

Segundo a Subsecretaria, a intenção na adequação dos equipamentos seria pela extensão da área rural do município, superando a área urbana, desse modo os órgãos do governo conseguiriam atender com mais agilidade às demandas dos agricultores familiares, assentamentos, aldeias, chácaras e fazendas da região.

Conforme divulgado pela assessoria do município, até 2016 os equipamentos já existentes estavam deteriorados e ultrapassados devido as décadas de uso atendendo todo o município, deixando os operadores em risco e por isso efetuará a troca do maquinário.